Nuevos magistrados asumen en La Rioja, un paso hacia la mejora del sistema judicial provincial

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja llevó a cabo un acto para tomar juramento a nuevos magistrados y funcionarios en una ceremonia que tuvo lugar en la provincia. Este evento es parte de un esfuerzo por fortalecer el funcionamiento de los juzgados y cámaras en Capital, Chilecito y Chamical.

Durante la ceremonia, el presidente del TSJ, Saúl, enfatizó la importancia de la transparencia y la idoneidad en el sistema judicial, instando a los nuevos funcionarios a cumplir con sus responsabilidades en apego a la Constitución. También se destacó el trabajo de la vocal jueza Ana Karina Becerra, reconocida por sus esfuerzos en reformas dentro del sistema judicial provincial. La presencia de autoridades de los tres poderes del Estado subrayó el compromiso con el fortalecimiento del servicio de justicia.

Con la incorporación de estos nuevos magistrados, se busca mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía, un objetivo que se vuelve prioritario en el contexto actual, especialmente en La Rioja, donde la confianza en las instituciones es fundamental para el bienestar social.