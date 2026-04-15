Proyectos legislativos buscan aliviar la carga de deudas en familias riojanas

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La Cámara de Diputados está discutiendo proyectos para refinanciar deudas familiares ante un aumento alarmante de la morosidad en Argentina. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que la mora en entidades financieras es del 11,2%, mientras que en entidades no financieras alcanza un preocupante 29,9% a febrero de este año. Aproximadamente 4,8 millones de personas tienen deudas superiores a tres meses, lo que representa un incremento del 45% respecto al año anterior, sumando alrededor de 1,5 millones de nuevos deudores.

Durante la reunión, el diputado Hugo Yasky, presidente de la comisión, enfatizó que el endeudamiento no proviene de gastos extraordinarios, sino de la necesidad de cubrir necesidades básicas. La situación financiera se ve agravada por un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se disparó un 209% en el mismo periodo, con incrementos específicos en alquileres y servicios que superan esta cifra.

Las tasas de préstamos personales, que rondan el 70% anual, también complican la situación. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, describió el panorama como "un tsunami en formación", alertando sobre la dificultad para satisfacer necesidades básicas. Actualmente, hay seis proyectos de cinco bloques opositores en discusión, y se prevé una segunda reunión para buscar consensos en este tema crítico.