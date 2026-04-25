Sábado, 25 de Abril 2026
Quintela resalta la integración del norte argentino en evento en Jujuy
Política

Quintela resalta la integración del norte argentino en evento en Jujuy

El gobernador Ricardo Quintela destacó la importancia de la unidad entre provincias durante su visita a Jujuy, enfatizando que la colaboración es clave para el desarrollo regional. Su mensaje resuena en un contexto social y económico que exige respuestas integrales.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó en una agenda institucional en Jujuy, donde fue invitado por el gobernador Carlos Sadir y el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez. Durante su visita, asistió a un acto en la plaza principal y a la inauguración del Complejo Cultural “Manka Fiesta”, que incluyó diversas actividades y entregas.

Quintela enfatizó la importancia de la unidad entre provincias, mencionando que hay una doble tarea como militantes del Movimiento Nacional Justicialista y como gobernador de una provincia del norte argentino. Subrayó la necesidad de trabajar por la cohesión política, especialmente en un momento crítico para el desarrollo regional.

El mandatario, junto a la vicegobernadora Teresita Madera, la senadora Florencia López, y otros funcionarios, compartió la visión de fortalecer la colaboración entre provincias del norte. Resaltó que la voluntad y la unidad son fundamentales para avanzar en objetivos que beneficien a las comunidades en un escenario económico y social complejo.

Etiquetas: la rioja juju gobierno provincial inauguración obras públicas política
TL;DR

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