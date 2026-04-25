Quintela resalta la integración del norte argentino en evento en Jujuy

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó en una agenda institucional en Jujuy, donde fue invitado por el gobernador Carlos Sadir y el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez. Durante su visita, asistió a un acto en la plaza principal y a la inauguración del Complejo Cultural “Manka Fiesta”, que incluyó diversas actividades y entregas.

Quintela enfatizó la importancia de la unidad entre provincias, mencionando que hay una doble tarea como militantes del Movimiento Nacional Justicialista y como gobernador de una provincia del norte argentino. Subrayó la necesidad de trabajar por la cohesión política, especialmente en un momento crítico para el desarrollo regional.

El mandatario, junto a la vicegobernadora Teresita Madera, la senadora Florencia López, y otros funcionarios, compartió la visión de fortalecer la colaboración entre provincias del norte. Resaltó que la voluntad y la unidad son fundamentales para avanzar en objetivos que beneficien a las comunidades en un escenario económico y social complejo.