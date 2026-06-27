Quintela solicita a la Corte revisar condena de Cristina Kirchner en medio de tensiones políticas

Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela se reunirán en Buenos Aires para discutir temas fundamentales que impactarán a la región. Detalles sobre los acuerdos se esperan pronto.

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Ricardo Quintela se manifestó en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner durante un evento en Buenos Aires. El gobernador de La Rioja destacó la importancia de la unidad en el justicialismo y la necesidad de trabajar juntos para enfrentar los desafíos actuales.

Quintela enfatizó que la situación política requiere de un compromiso colectivo para avanzar en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Aseguró que el liderazgo de Fernández de Kirchner es crucial en estos momentos para fortalecer el trabajo del partido y la conexión con la gente.

El evento reunió a numerosos dirigentes y militantes que expresaron su respaldo a la expresidenta, reafirmando el apoyo al proyecto político que representa. La actividad se llevó a cabo en un clima de optimismo y expectativas hacia el futuro político del país.