Jueves, 23 de Abril 2026
Quintela y Pichetto buscan la cohesión provincial ante la crisis nacional
Política

Quintela y Pichetto buscan la cohesión provincial ante la crisis nacional

El gobernador Ricardo Quintela y el exvicepresidente Pichetto abogan por el diálogo y la unidad en tiempos de crisis, priorizando derechos fundamentales y la colaboración interprovincial.

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En una reunión reciente, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, y Miguel Ángel Pichetto, exvicepresidente de la Nación, coincidieron en la necesidad de fomentar el diálogo y la colaboración ante la crisis actual del país. Ambos políticos discutieron la importancia de abordar problemas fundamentales como el acceso a la alimentación, la educación y la salud de calidad.

Quintela subrayó que, en tiempos de crisis, el peronismo debe mostrar madurez política, priorizando el trabajo y la militancia. Resaltó que es crucial unir esfuerzos y no caer en la especulación ni la exclusión, sino fortalecer la construcción colectiva que integre a diversos sectores sociales. Destacó que el compromiso con la unidad y el diálogo es vital para abordar las demandas de la sociedad argentina.

Ambos líderes también manifestaron que la crisis no debe ser un impedimento para construir consensos. En su diálogo, tocaron temas como la producción, el empleo y la educación, enfatizando su interrelación en el contexto actual. Coincidieron en la importancia de crear un espacio de diálogo inclusivo que permita avanzar en soluciones concretas y efectivas, promoviendo así un futuro más esperanzador.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela miguel ángel pichetto política diálogo crisis argentina
TL;DR

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