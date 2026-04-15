Reclamo de intendentes: 140 municipios exigen al Gobierno nacional la liberación de fondos

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Un grupo de 140 intendentes de distintas partes del país, liderados por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha presentado un reclamo formal al Gobierno nacional para exigir la liberación de fondos que consideran adeudados a los municipios. Quintela expresó su frustración ante la falta de respuesta de la administración central, describiendo su postura como “puertas cerradas y la espalda al pueblo”.

Durante un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los mandatarios discutieron la grave situación que enfrentan las diferentes regiones del país debido a la falta de financiamiento. Esta escasez de recursos está afectando la prestación de servicios básicos y obstaculizando políticas públicas esenciales. Quintela enfatizó la necesidad urgente de construir una alternativa política que permita revertir este panorama y reactivar las economías regionales.

La falta de fondos no solo representa un problema administrativo, sino que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de personas. Los intendentes, apoyados por líderes provinciales, han señalado que esta situación pone en riesgo la continuidad de servicios fundamentales, intensificando las tensiones entre los gobiernos provinciales y municipales y la Nación en el actual contexto económico.