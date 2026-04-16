Jueves, 16 de Abril 2026
Reforma del Consejo de la Magistratura: cambios que impactan la justicia riojana
Política

Reforma del Consejo de la Magistratura: cambios que impactan la justicia riojana

La Legislatura aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura, estableciendo mandatos de tres años y la creación de una Escuela de la Magistratura. Además, se designaron nuevos jueces y fiscales para Capital, Chilecito y Chamical, fortaleciendo así el sistema judicial local.

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La reciente aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura en la Legislatura provincial marca un hito importante en el ámbito judicial. Durante la tercera sesión del 141° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, se dio luz verde a un nuevo marco normativo que deroga la norma N° 8450.

El diputado Federico Sbiroli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la reforma incluye la creación de una Escuela de la Magistratura y la incorporación de un representante del ámbito académico, designado inicialmente por la Universidad Nacional de Chilecito. Además, se establecerán mandatos de tres años para los 11 consejeros con renovaciones parciales.

También se aprobó la designación de postulantes para cubrir cargos judiciales en las circunscripciones de Capital, Chilecito y Chamical. Entre los nombramientos destacan a María Florencia Cáceres como jueza de Trabajo y Conciliación N° 4 en Capital y a Jorge Elías Jalil como juez de Instrucción en Chilecito. Estas decisiones buscan asegurar la continuidad y eficiencia en el sistema judicial.

Etiquetas: la rioja consejo de la magistratura reforma legislativa diputados unlar chilecito
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