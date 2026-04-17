René Molina asume como nuevo jefe de la Policía en La Rioja este lunes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El próximo lunes, el gobernador Ricardo Quintela tomará juramento a las nuevas autoridades de la Policía de la Provincia, marcando un cambio significativo en la jefatura de la fuerza. René Molina, actual subjefe, asumirá el liderazgo en reemplazo de Alberto Castillo, en un acto que busca fortalecer la estructura policial ante los desafíos actuales en materia de seguridad pública.

Desde el Gobierno provincial, se ha destacado que esta renovación responde a la necesidad de optimizar el servicio de seguridad. La designación de Molina, quien cuenta con una amplia experiencia en la fuerza, se orienta a implementar políticas efectivas que respondan ágilmente a los requerimientos de la comunidad, considerando la seguridad como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El acto de asunción no solo dará inicio a un nuevo ciclo en la Policía, sino que también representará un punto de partida para estrategias enfocadas en la prevención del delito y la atención a problemáticas sociales. La nueva administración buscará fortalecer la formación de los efectivos y mejorar los recursos disponibles.

Estos cambios reflejan un compromiso más amplio del Gobierno en modernizar diversas instituciones públicas, con el objetivo de hacerlas más eficientes y transparentes. La comunidad observa con atención estas modificaciones en la Policía de La Rioja, ya que la seguridad es un tema prioritario y sensible para muchos.