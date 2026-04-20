René Molina asume como nuevo jefe de la Policía en un momento clave para La Rioja

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El gobernador Ricardo Quintela tomó juramento a las nuevas autoridades de la Plana Mayor de la Policía en la Residencia Oficial. Entre los nombramientos, René Molina se convirtió en el nuevo jefe de la Policía, mientras que el comisario Nelson Sotomayor asumió el cargo de vicejefe, y Alejandro Romero fue designado defensor de la institución.

Durante la ceremonia, se presentaron también los nuevos directores y subdirectores de diversas áreas, incluyendo seguridad, control de tránsito, prevención de narcotráfico, y asuntos internos. Quintela destacó la importancia de fortalecer la seguridad en la provincia, resaltando la necesidad de contar con profesionales comprometidos con la ciudadanía ante el aumento de la percepción de inseguridad.

El nuevo jefe, Molina, se comprometió a colaborar con las comunidades para desarrollar políticas de seguridad efectivas. La gestión también se enfocará en la capacitación del personal y en la implementación de tecnologías para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, problemas que afectan a todo el país.

Las expectativas son altas respecto a esta nueva dirección, y la comunidad confía en que las autoridades puedan convertir sus promesas en acciones concretas.