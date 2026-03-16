Lunes, 16 de Marzo 2026
Revelaciones del caso $LIBRA: Diputados se preparan para conferencia clave este lunes
Política

Revelaciones del caso $LIBRA: Diputados se preparan para conferencia clave este lunes

La Cámara de Diputados convocó una conferencia para el lunes 16 de marzo a las 16, donde se anunciarán nuevas revelaciones sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, relacionado con el gobierno de Javier Milei. Los detalles del informe final de noviembre de 2025 y las medidas futuras serán discutidos.

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La Cámara de Diputados de la Nación ha convocado a una conferencia de prensa para el lunes 16 de marzo a las 16, donde se explicarán nuevas revelaciones relacionadas con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Este caso ha despertado gran interés por sus supuestos vínculos con el gobierno de Javier Milei.

La conferencia se realiza tras la difusión de hechos recientes que están conectados con el informe final presentado por el Congreso en noviembre de 2025. El objetivo es aclarar cómo estas nuevas informaciones se relacionan con las conclusiones del informe y qué pasos se consideran necesarios en el ámbito legislativo y judicial.

El escándalo de $LIBRA comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei promovió su lanzamiento en redes sociales, presentándola como una iniciativa para financiar proyectos productivos. Aunque el valor del token superó los 5 dólares por unidad, colapsó rápidamente, lo que llevó a análisis que sugirieron un esquema de “pump and dump”. En respuesta, se estableció una comisión investigadora para citar a funcionarios y reunir pruebas sobre la promoción de la criptomoneda.

Este lunes, los diputados intentarán explicar la relación entre las nuevas revelaciones y el informe final, así como proponer medidas a futuro en un caso que sigue generando atención en distintos ámbitos.

Etiquetas: argentina criptomonedas escándalo $LIBRA cámara de diputados política gobierno nacional
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