Jueves, 23 de Abril 2026
Senadores proponen ley para aliviar el costo de la electricidad en el Norte Grande
Política

Senadores proponen ley para aliviar el costo de la electricidad en el Norte Grande

Un proyecto de ley busca implementar tarifas eléctricas diferenciadas en La Rioja y otras provincias del norte, con reducciones de hasta el 50% para hogares de bajos ingresos. Sin topes en el consumo, se espera aliviar la carga económica de las familias ante el aumento de temperaturas extremas.

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Un grupo de senadores del Bloque Peronista ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para establecer una Tarifa Eléctrica Diferenciada en diez provincias, incluida La Rioja. La iniciativa busca reducir los costos de electricidad y crear un sistema de subsidios permanente basado en los ingresos de los hogares, con el fin de garantizar el acceso a la energía en una región que enfrenta condiciones climáticas difíciles y altos niveles de pobreza.

Entre los senadores que respaldan esta propuesta están Lucía Corpacci, Florencia López, José Mayans, Fernando Rejal y Jorge Capitanich. Corpacci destacó la necesidad urgente de una solución legislativa ante la creciente dificultad de las familias para pagar las tarifas eléctricas, que se han vuelto "impagables" tras la eliminación de subsidios por parte del Gobierno nacional.

El proyecto propone un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada, que beneficiaría a usuarios de bajos ingresos con una reducción del 50% en su tarifa, mientras que los sectores medios tendrían un descuento del 35%. Además, se eliminarían los topes de consumo subsidiado y se limitarían los futuros aumentos en las tarifas.

Etiquetas: la rioja tarifa eléctrica gobierno nacional subsidios proyecto de ley norte grande argentino
TL;DR

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