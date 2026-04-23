Senadores proponen ley para aliviar el costo de la electricidad en el Norte Grande

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Un grupo de senadores del Bloque Peronista ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para establecer una Tarifa Eléctrica Diferenciada en diez provincias, incluida La Rioja. La iniciativa busca reducir los costos de electricidad y crear un sistema de subsidios permanente basado en los ingresos de los hogares, con el fin de garantizar el acceso a la energía en una región que enfrenta condiciones climáticas difíciles y altos niveles de pobreza.

Entre los senadores que respaldan esta propuesta están Lucía Corpacci, Florencia López, José Mayans, Fernando Rejal y Jorge Capitanich. Corpacci destacó la necesidad urgente de una solución legislativa ante la creciente dificultad de las familias para pagar las tarifas eléctricas, que se han vuelto "impagables" tras la eliminación de subsidios por parte del Gobierno nacional.

El proyecto propone un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada, que beneficiaría a usuarios de bajos ingresos con una reducción del 50% en su tarifa, mientras que los sectores medios tendrían un descuento del 35%. Además, se eliminarían los topes de consumo subsidiado y se limitarían los futuros aumentos en las tarifas.