Martes, 14 de Abril 2026
Tere Madera busca mejorar la calidad institucional en el Parlamento del Norte Grande
Política

Tere Madera busca mejorar la calidad institucional en el Parlamento del Norte Grande

La vicegobernadora Teresita Madera se reunió en Tucumán con autoridades del Norte Grande para firmar un acuerdo que permitirá capacitar virtualmente a legisladores en Derecho Parlamentario. La situación económica en la región fue un tema central, subrayando la urgencia de adoptar medidas para enfrentar la caída del consumo y el empleo. El plenario del Parlamento se realizará este martes, abordando más de 130 proyectos importantes para las comunidades.

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En Tucumán, se llevó a cabo el Parlamento del Norte Grande, donde se reunieron vicegobernadores y autoridades legislativas de varias provincias. La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, destacó la relevancia de estos encuentros para fomentar una visión común desde el interior del país.

Durante el evento, se firmó un acta acuerdo con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán para ofrecer una Diplomatura en Derecho Parlamentario, dirigida a legisladores de la región. Esto busca mejorar la capacitación y la calidad institucional entre los participantes.

En la reunión, la Tabla Ejecutiva recibió a representantes de la Federación Económica, quienes presentaron la difícil situación del sector productivo y comercial, marcada por la caída del consumo y su efecto en el empleo. Madera subrayó la necesidad de adoptar medidas inmediatas para enfrentar estos desafíos y resaltó la importancia del federalismo y el apoyo a las economías regionales.

El plenario del Parlamento del Norte Grande se realizará el martes, donde se discutirán más de 130 proyectos que reflejan el compromiso de los legisladores con las necesidades de sus comunidades y la agenda legislativa regional.

Etiquetas: la rioja teresita madera parlamento del norte grande política formación legislativa economía regional
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