Viernes, 17 de Abril 2026
Vicuña mantiene su actividad en La Rioja a la espera de resolución judicial
Política

Vicuña mantiene su actividad en La Rioja a la espera de resolución judicial

La jueza María Greta Decker ordenó suspender por 30 días el uso del corredor logístico del proyecto Vicuña, generando tensiones entre La Rioja y San Juan. La falta de un estudio de impacto ambiental ha llevado a la Policía a restringir el acceso al yacimiento, afectando la operativa del proyecto y preocupando a la comunidad local.

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El conflicto interprovincial generado por el proyecto Vicuña, uno de los mayores emprendimientos de cobre en Argentina, ha llevado a que la jueza María Greta Decker suspenda el uso del corredor logístico que conecta con el yacimiento durante 30 días. Esta medida responde a la falta de un estudio de impacto ambiental en el territorio de La Rioja.

La situación ya afecta a la región, con el despliegue de personal policial en Guandacol para restringir el acceso al proyecto. A pesar de esto, la empresa involucrada ha señalado no haber recibido notificación formal y asegura que sus operaciones continúan normalmente mientras esperan la comunicación oficial. La falta de evaluación ambiental ha motivado exigencias de la administración provincial para garantizar la protección de los recursos naturales y la salud de la población.

El emprendimiento se desarrolla en San Juan, pero su actividad impacta directamente en localidades de La Rioja, generando inquietud entre los vecinos. La resolución judicial exige que la empresa presente el estudio ambiental en el plazo estipulado. De no cumplirse, el conflicto podría intensificarse, afectando el futuro del proyecto y el entorno de la comunidad local.

Etiquetas: la rioja san juan proyecto vicuña conflicto interprovincial medio ambiente minería
TL;DR

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