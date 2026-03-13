Viernes, 13 de Marzo 2026
Bioquímicos alertan sobre copagos elevados que afectan a pacientes riojanos
Salud

Bioquímicos alertan sobre copagos elevados que afectan a pacientes riojanos

Los laboratorios en La Rioja enfrentan una crisis crítica por demoras en pagos de obras sociales, implementando copagos entre $8.000 y $20.000. La incertidumbre sobre la atención médica se agrava con deudas acumuladas de hasta seis meses.

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La situación de los laboratorios en La Rioja es crítica debido a las demoras en los pagos de las obras sociales, lo que ha llevado a la implementación de copagos para los pacientes. Según Liliana Parco Parisi, titular del Colegio de Bioquímicos, algunas entidades deben prestaciones desde hace hasta seis meses, lo que afecta directamente la compra de insumos necesarios para los análisis.

Los copagos establecidos oscilan entre $8.000 y $20.000, dependiendo del tipo de estudio. Parco Parisi destacó que, aunque los laboratorios intentan mantener la atención, algunos han tenido que suspender servicios debido a las deudas acumuladas. La obra social militar IOSFA es una de las principales deudoras, lo que impacta a numerosos afiliados.

La semana pasada, la obra social provincial APOS saldó la deuda de noviembre, pero existen limitaciones en el techo prestacional que afectan la cobertura bioquímica. Esta restricción pone en riesgo la continuidad de la atención durante el mes. Parco Parisi advirtió que solo tienen recursos para operar hasta el lunes, dejando a los beneficiarios en un estado de incertidumbre sobre el acceso a los servicios de salud.

Etiquetas: la rioja laboratorios copagos salud obras sociales economía
TL;DR

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