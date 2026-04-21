Martes, 21 de Abril 2026
Clarificación de APOS sobre el "Cupo" y "Tope": ¿cómo impacta a los afiliados?
Salud

Clarificación de APOS sobre el "Cupo" y "Tope": ¿cómo impacta a los afiliados?

La APOS aclara que los cupos en centros médicos son límites administrativos, no impiden la atención. Se recomienda consultar directamente en sus oficinas para gestionar turnos.

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La Administración Provincial de Obra Social (APOS) ha emitido un comunicado para aclarar dudas de la comunidad sobre los procedimientos administrativos relacionados con la atención médica. Este mensaje busca desmitificar conceptos que a menudo causan confusión al solicitar turnos o prácticas.

La APOS explica que el término cupo se refiere a un límite administrativo y financiero aplicado solo en centros médicos y sanatorios para organizar las prácticas programadas. Si un prestador indica que ha agotado su cupo, esto no significa que el afiliado no reciba atención; se recomienda que acudan a las oficinas de APOS para gestionar una derivación a otra institución con disponibilidad.

Además, se aclara que el tope es un estándar de calidad vinculado únicamente a consultas médicas, relacionado con el tiempo que el profesional puede dedicar a cada paciente. La obra social destaca que estas medidas son esenciales para mantener todas las coberturas vigentes a pesar del contexto económico actual, reafirmando que "el cupo ordena la prestación, no limita tu atención".

Ante cualquier inconveniente con turnos, se aconseja a los afiliados que se dirijan directamente a las oficinas de APOS para gestionar el servicio. Esta comunicación es vital para evitar malentendidos y garantizar que los beneficiarios comprendan el funcionamiento de la atención médica.

Etiquetas: la rioja apos atención médica salud gestión de turnos obra social
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