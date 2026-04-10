Comienza la inmunización en La Rioja con 5.000 dosis de vacunas antigripales este fin de semana

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Este viernes, 5 mil nuevas dosis de vacunas antigripales llegarán a la provincia, según confirmó la jefa del Vacunatorio Central, Sylvia de Donatti. Con este nuevo cargamento, se asegura el stock suficiente para atender la demanda de la población. La distribución comenzará por la mañana hacia los diferentes centros de salud.

El objetivo es que para el próximo lunes, todas las dosis estén listas para su aplicación. Para facilitar el acceso, se habilitarán puntos de vacunación durante el sábado y domingo con horarios extendidos. Entre los lugares designados se encuentran el Parque de la Ciudad, donde se vacunará de 15:00 a 20:00 horas, y el Espacio de las Juventudes, que abrirá de 18:00 a 22:00 horas.

Esta campaña busca proteger a la población en un contexto de aumento de enfermedades respiratorias. La respuesta de la comunidad ha sido positiva, con un alto interés en recibir la vacuna antigripal. Las autoridades instan a los ciudadanos a participar, recordando que la vacunación es fundamental para la salud colectiva.

Además, se prevé que esta iniciativa promueva una mayor conciencia sobre la importancia de la vacunación en la salud pública, asegurando un flujo constante de vacunas en el futuro.