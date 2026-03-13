Viernes, 13 de Marzo 2026
Convocan a manifestación por reclamos en el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja
Salud

Convocan a manifestación por reclamos en el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja

Este viernes a las 10 horas, familiares convocan a una movilización pacífica en el Hospital de la Madre y el Niño, exigiendo un sistema de salud más seguro para los niños. La comunidad se unirá para reclamar justicia por Simón Amadeo y mejoras urgentes en la atención pediátrica.

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Familiares y allegados de Simón Amadeo convocan a una movilización pacífica este viernes a las 10 horas frente al Hospital de la Madre y el Niño para exigir un sistema de salud más seguro y profesional. La protesta, bajo el lema «Justicia por Simón», busca visibilizar la necesidad de mejoras urgentes en la atención sanitaria infantil en la provincia.

Los organizadores invitan a la comunidad a participar con carteles, banderas o fotos de sus seres queridos, enfatizando que no se rendirán hasta obtener respuestas y justicia. En el comunicado, declara que la salud de los niños no puede ser ignorada y llama a la solidaridad de los vecinos, afirmando que «cuando se trata de la vida de nuestros bebés, no podemos mirar para otro lado».

Se espera una amplia participación de familias que desean transformar su dolor en un pedido concreto por justicia y seguridad en la atención pediátrica. La movilización servirá como un llamado colectivo para mejorar las condiciones del sistema sanitario en la región, enfocándose en la salud de los más pequeños.

Etiquetas: la rioja hospital de la madre y el niño justicia por simón movilización salud infantil atención sanitaria
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