El Hospital de la Madre y el Niño marca un récord de atención con más de 1.000 pacientes en siete días

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Durante la última semana, el Hospital de la Madre y el Niño ha registrado una alta demanda, con más de 1.000 atenciones en el servicio de guardia y 780 consultas en especialidades. Este aumento en la actividad refleja la creciente necesidad de atención médica en la comunidad.

En el área de maternidad, se contabilizaron 44 nacimientos y 241 internaciones, además de 72 cirugías realizadas en el área quirúrgica. También se aplicaron 306 vacunas, evidenciando el compromiso del hospital en la prevención de enfermedades.

El informe del Ministerio de Salud de La Rioja destaca que se llevaron a cabo 23.943 prácticas de laboratorio y 444 estudios de diagnóstico por imágenes, lo que subraya la importancia de contar con recursos adecuados en el sistema sanitario. La situación actual del hospital pone de manifiesto tanto la dedicación del personal médico como los desafíos que enfrenta la salud pública en la región.

Con el crecimiento de la población, es esencial que se implementen estrategias efectivas para mejorar la infraestructura y los servicios de salud. La comunidad espera acciones concretas del gobierno provincial para fortalecer el sistema de salud y garantizar atención de calidad.