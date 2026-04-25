El impacto de los retos virales en adolescentes preocupa a expertos en La Rioja

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La preocupación por los retos virales entre adolescentes ha aumentado, destacando la interacción entre la adolescencia, las redes sociales y la violencia simbólica. Este fenómeno no debe considerarse aislado, sino como parte de un contexto más amplio que demanda atención.

Los adolescentes a menudo se encuentran en un espacio ambiguo donde se confunden lo real y lo virtual. La búsqueda de visibilidad en plataformas digitales puede llevar a acciones impulsivas, debido al “efecto contagio” que propaga rápidamente prácticas al ser replicadas por otros. La necesidad de pertenencia y reconocimiento entre pares se intensifica en esta etapa de la vida, haciéndolos susceptibles a actuar sin reflexionar sobre las consecuencias.

Los profesionales que trabajan con jóvenes observan que esta búsqueda de validación se manifiesta en comportamientos que pueden ser creativos o socialmente inaceptables. Asimismo, los desajustes en la regulación emocional propios de la adolescencia contribuyen a decisiones impulsivas, en lugar de reflexivas. En este contexto, la construcción de la identidad se realiza principalmente en el ámbito digital, donde la visibilidad se convierte en una condición esencial para la existencia.