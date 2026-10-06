Martes, 6 de Octubre 2026
Salud

La nueva ley de VIH en La Rioja contará con una inversión histórica de 1.650 millones de pesos

Organizaciones sociales y académicas proponen invertir 1.650 millones de pesos anuales en un marco normativo para VIH y tuberculosis en La Rioja. Actualmente, la provincia reporta 29 nuevos diagnósticos de VIH cada 100.000 habitantes, el doble de la media nacional.

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Organizaciones sociales y académicas han presentado iniciativas ante la Legislatura provincial para establecer un marco normativo que aborde la situación epidemiológica relacionada con el VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis en La Rioja. La Fundación YacuYas y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) impulsan esta propuesta que contempla una inversión estimada de 1.650 millones de pesos anuales, representando el 0,09% del gasto provincial proyectado para el año 2026.

Los proyectos se dividen en dos ejes. Uno de ellos establece un sistema provincial con responsables y un plan estratégico con metas hasta 2031, incluyendo el programa «Conmigo Estás». El segundo eje otorga protección integral a niños y adolescentes expuestos a estas enfermedades. Actualmente, La Rioja presenta 29 nuevos diagnósticos de VIH por cada 100.000 habitantes, cifra que duplica la media nacional, y el sistema público atiende a 807 personas, con un 75,5% de casos con el virus suprimido.

En los últimos años, la sífilis congénita ha visto un incremento significativo en sus registros. La propuesta también busca crear una categoría jurídica para personas supervivientes de transmisión vertical, reconociendo a unos 30 adultos y 7 niños y adolescentes en esta situación, lo que pretende visibilizar sus experiencias y desafíos en el sistema de salud.

Etiquetas: la rioja unlar VIH salud pública legislación epidemia
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