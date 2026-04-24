La Rioja se mantiene libre de Chikungunya mientras el país enfrenta 268 contagios

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Se han confirmado 268 nuevos casos de fiebre Chikungunya en Argentina, según informó Cristian Bizzotto, coordinador de Artrópodos de Interés Sanitario. A pesar de este aumento en otras jurisdicciones, La Rioja permanece sin casos de la enfermedad hasta el momento. Las autoridades sanitarias advierten que, aunque la situación es favorable, no se debe bajar la guardia en las medidas de prevención.

La fiebre Chikungunya, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, puede causar síntomas severos como dolor articular intenso, que puede persistir durante meses o años. A pesar de que la tasa de mortalidad no es alta, el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes es considerable, especialmente debido a sus secuelas.

Las recomendaciones para prevenir contagios incluyen la eliminación de criaderos de mosquitos y la protección personal mediante el uso de repelentes y ropa adecuada. Las autoridades enfatizan que mantener los patios limpios y libres de objetos que acumulen agua es fundamental para evitar la proliferación del vector.