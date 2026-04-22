Miércoles, 22 de Abril 2026
La Rioja se mantiene libre de chikungunya mientras el país enfrenta un aumento de casos
Salud

La Rioja se mantiene libre de chikungunya mientras el país enfrenta un aumento de casos

Argentina enfrenta un aumento preocupante de fiebre chikungunya, con 837 casos confirmados y 268 nuevos en las últimas semanas. El 93% se concentra en el NOA, donde Salta es la más afectada. El Ministerio de Salud intensifica la vigilancia para detectar cambios en la circulación viral.

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La situación por fiebre chikungunya en Argentina es alarmante, con un total de 837 casos confirmados y probables hasta la fecha. De estos, 746 son autóctonos y 91 corresponden a personas que viajaron a países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. En las últimas semanas, se registraron 268 nuevos casos, indicando un aumento sostenido en las notificaciones desde principios de 2026.

El 93% de los casos se concentra en el NOA, destacando a Salta como la provincia más afectada con 494 casos. Tucumán y Jujuy siguen con 144 y 80 casos, respectivamente. Otras provincias también muestran un incremento, con 47 casos en Santiago del Estero y 17 en Catamarca, entre otros.

Ante este aumento, el Ministerio de Salud de la Nación ha reforzado la vigilancia del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) y recomienda el uso de métodos confirmatorios para detectar cambios en la circulación viral. Por otro lado, la circulación de virus respiratorios se mantiene estable, con casos de influenza dentro de lo esperado para esta época del año.

Etiquetas: argentina salud fiebre chikungunya brote ministerio de salud epidemia
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