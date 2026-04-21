Martes, 21 de Abril 2026
Médicos de PAMI en La Rioja reanudan servicios, pero advierten sobre bajos honorarios
Salud

Médicos de PAMI en La Rioja reanudan servicios, pero advierten sobre bajos honorarios

Médicos de PAMI en La Rioja normalizan actividades tras protestas, pero el reclamo por honorarios sigue. Si no se llega a un acuerdo en la reunión de mañana, retomarán paros.

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Los médicos de cabecera de PAMI en La Rioja han normalizado sus actividades tras medidas de fuerza que afectaron la atención a jubilados. Esteban Correa, delegado del gremio APPAMIA, indicó que esta tregua busca facilitar las negociaciones a nivel nacional, aunque el descontento persiste entre los profesionales.

El conflicto se origina en los retrasos de los honorarios médicos en relación con la inflación. APPAMIA exige que el valor de la cápita se ajuste a cerca de $6.500 por afiliado para garantizar la viabilidad de los consultorios. Mientras se llevan a cabo reuniones entre el gremio y las autoridades de la obra social, los médicos locales advierten que si no hay un acuerdo en la reunión programada para este miércoles, se reanudarán los paros de inmediato.

Además, se ha evidenciado un quiebre en la relación institucional. Correa criticó la falta de diálogo con el director de PAMI en La Rioja, Omar Menem, y afirmó que la única respuesta recibida fue una invitación a dejar de prestar servicios si no estaban satisfechos, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la atención médica en la provincia.

Etiquetas: la rioja pami médicos medidas de fuerza APPAMIA conflicto laboral
TL;DR

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