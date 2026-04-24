Viernes, 24 de Abril 2026
Médicos de PAMI La Rioja en alerta: podrían cesar atención a jubilados por salarios insuficientes
Salud

Médicos de PAMI La Rioja en alerta: podrían cesar atención a jubilados por salarios insuficientes

El sector de la salud en La Rioja atraviesa una crisis crítica debido a cambios en el sistema de pagos de PAMI. Los médicos advierten que la cápita mensual de $2.100 ha desvalorizado las consultas, poniendo en riesgo la atención a jubilados. Sin diálogo con las autoridades, la situación se torna insostenible y podría llevar a una reducción de prestadores. ¿Qué pasará si los profesionales deciden abandonar el sistema?

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El sector de la salud enfrenta una crisis grave en La Rioja, particularmente entre médicos y jubilados. Los cambios recientes en el sistema de pagos de PAMI han generado una situación crítica, ya que la nueva modalidad de cobro, que establece una cápita fija mensual por afiliado de aproximadamente $2.100, ha desvalorizado las consultas médicas. Profesionales de la salud han expresado que, bajo este esquema, las consultas "pasan a valer cero".

El descontento ha crecido debido al desfasaje de los pagos con respecto a la inflación, lo que ha dificultado a muchos médicos mantener sus consultorios y cubrir gastos operativos. Por ello, exigen que la cápita se ajuste a $6.500 por afiliado para garantizar la viabilidad del sistema. Aumenta el número de médicos que consideran dejar de atender a jubilados por PAMI, lo que podría resultar en una reducción de la red de atención disponible.

Este conflicto también pone en evidencia una falta de diálogo con las autoridades locales y respuestas inadecuadas a las demandas del sector. La problemática no es exclusiva de La Rioja, ya que a nivel nacional se ha generado resistencia ante los cambios en el sistema de pagos, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema de salud pública. La situación se torna crítica, y la atención a los jubilados se encuentra amenazada.

Etiquetas: la rioja salud médicos crisis pami atención sanitaria
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