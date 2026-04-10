Viernes, 10 de Abril 2026
Niña de 7 años sufre grave accidente tras caer de una ventana escolar en La Rioja
Salud

Niña de 7 años sufre grave accidente tras caer de una ventana escolar en La Rioja

Una alumna de 7 años cayó de una ventana durante una actividad escolar en La Rioja, generando preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos. La niña fue trasladada a un hospital tras recibir asistencia en el lugar.

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Un incidente escolar preocupante tuvo lugar este jueves en una escuela de La Rioja, donde una alumna de 7 años cayó desde una ventana durante una actividad escolar. El hecho sucedió cuando un grupo de estudiantes solicitó permiso para salir del aula, y al intentar jugar, una de ellas perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Los protocolos de emergencia se activaron de inmediato, y la menor fue asistida en el lugar antes de ser trasladada a un centro de salud, donde se encontraba consciente pero presentaba síntomas que requerían estudios más complejos. Fuentes cercanas al caso informaron que la niña estaba estable en el momento de su derivación al hospital.

Este suceso ha generado inquietud en la comunidad educativa, destacando la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en los colegios. La dirección del establecimiento se comprometió a colaborar con las autoridades en la investigación y en la implementación de medidas para prevenir futuros incidentes. La familia de la niña ha sido informada sobre su estado de salud y mantiene contacto con la escuela.

Etiquetas: la rioja incidente escolar caída de alumna seguridad escolar comunidad educativa protocolos de emergencia
TL;DR

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