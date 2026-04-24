Viernes, 24 de Abril 2026
Operativos de prevención del dengue: Manzanas Saludables llegan a nuevos barrios de la Capital
Salud

Operativos de prevención del dengue: Manzanas Saludables llegan a nuevos barrios de la Capital

El programa Manzanas Saludables intensifica operativos en barrios de la ciudad, enfocados en la prevención del dengue y el saneamiento ambiental, promoviendo la participación comunitaria.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Durante el mes de abril, el programa Manzanas Saludables intensifica sus operativos en diversos barrios de la ciudad con el objetivo de prevenir el dengue y mejorar el saneamiento ambiental. El presidente del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albrecht, subrayó la importancia de estas acciones, que buscan eliminar potenciales criaderos de mosquitos.

Las intervenciones se llevan a cabo en barrios como Juan Domingo Perón, 40 Viviendas, Los Cerros, El Libertador, José Ignacio Rucci y Florida, además de las instalaciones del INTA y el Hogar del Carmen. Las actividades incluyen descacharreo, limpieza de espacios comunes, desmalezamiento y erradicación de microbasurales, con la participación de equipos técnicos y promotores socioambientales, quienes trabajan de manera directa con los vecinos.

El programa también se beneficia del apoyo de Rioja Vial, que optimiza la recolección y disposición de residuos, aportando maquinaria y vehículos para mejorar la operatividad de cada intervención. Albrecht enfatiza la necesidad de un compromiso comunitario para alcanzar resultados efectivos en la eliminación de criaderos de mosquitos, destacando el enfoque integral y la colaboración entre organismos y la ciudadanía.

Etiquetas: la rioja programa manzanas saludables prevención dengue saneamiento ambiental participación comunitaria gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3328 articles →

Artículos relacionados

Médicos de PAMI La Rioja en alerta: podrían cesar atención a jubilados por salarios insuficientes

La Rioja se mantiene libre de Chikungunya mientras el país enfrenta 268 contagios

Desfinanciamiento en salud: Programa Remediar en riesgo por el recorte nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar