Operativos de prevención del dengue: Manzanas Saludables llegan a nuevos barrios de la Capital

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Durante el mes de abril, el programa Manzanas Saludables intensifica sus operativos en diversos barrios de la ciudad con el objetivo de prevenir el dengue y mejorar el saneamiento ambiental. El presidente del Instituto de Servicios Ambientales, Christian Albrecht, subrayó la importancia de estas acciones, que buscan eliminar potenciales criaderos de mosquitos.

Las intervenciones se llevan a cabo en barrios como Juan Domingo Perón, 40 Viviendas, Los Cerros, El Libertador, José Ignacio Rucci y Florida, además de las instalaciones del INTA y el Hogar del Carmen. Las actividades incluyen descacharreo, limpieza de espacios comunes, desmalezamiento y erradicación de microbasurales, con la participación de equipos técnicos y promotores socioambientales, quienes trabajan de manera directa con los vecinos.

El programa también se beneficia del apoyo de Rioja Vial, que optimiza la recolección y disposición de residuos, aportando maquinaria y vehículos para mejorar la operatividad de cada intervención. Albrecht enfatiza la necesidad de un compromiso comunitario para alcanzar resultados efectivos en la eliminación de criaderos de mosquitos, destacando el enfoque integral y la colaboración entre organismos y la ciudadanía.