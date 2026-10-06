Martes, 6 de Octubre 2026
Salud

Proyectos en la Legislatura de La Rioja buscan fortalecer la atención en salud pública

La Legislatura de La Rioja analiza dos proyectos de ley para mejorar la respuesta sanitaria ante el VIH y otras infecciones. Se estima que el costo alcanzará $1.650 millones anuales. Actualmente, la provincia reporta 29 nuevos diagnósticos de VIH cada 100.000 habitantes, el doble del promedio nacional.

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La Legislatura Provincial de La Rioja ha recibido dos proyectos de ley que buscan mejorar la respuesta sanitaria ante el VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. La Fundación YacuYas lidera esta iniciativa, en colaboración con personas que viven con VIH, con un costo total estimado de $1.650 millones anuales, equivalente al 0,09% del gasto provincial proyectado para 2026.

Uno de los proyectos propone establecer un sistema provincial con responsables definidos y un plan con metas hasta 2031. El segundo se centra en la protección de niños, adolescentes y jóvenes expuestos al VIH y otras enfermedades. En La Rioja, se registran 29 nuevos diagnósticos de VIH cada 100.000 habitantes, el doble del promedio nacional. Actualmente, hay 807 personas en tratamiento en el sistema público, con solo el 75,5% del virus suprimido, lo que sitúa a la provincia en el puesto 21 de 24 jurisdicciones.

La situación es alarmante en el Hospital Regional; hay pacientes que no se han realizado controles durante hasta dos años. Además, un estudio señala que el 84% de los encuestados cree que una persona con VIH enfrentaría dificultades para alquilar una vivienda. La legislación también busca dar reconocimiento jurídico a alrededor de 30 adultos y 7 niños que contrajeron el VIH al nacer, quienes actualmente carecen de políticas específicas.

Etiquetas: la rioja VIH hepatitis tuberculosis salud pública legislación
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