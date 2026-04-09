Estrategias innovadoras del Gobernador Quintela para revitalizar el turismo riojano

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El turismo en La Rioja está en un proceso de transformación, según Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), quien se reunió con el gobernador Ricardo Quintela para discutir el impacto del programa «Movete por La Rioja» y la implementación de bonos Chacho. Deyá destacó la disposición del Ejecutivo provincial para colaborar en la mejora del sector turístico.

Durante el encuentro, se evaluaron positivamente las nuevas medidas, resaltando la necesidad de innovar en el sector. Deyá mencionó que el comportamiento del consumidor turístico ha cambiado, lo que exige una modernización en las estrategias de medición. El gobernador ha priorizado el turismo en su agenda de gestión, lo que fue considerado un aspecto fundamental por Deyá.

En el contexto nacional, Deyá observó que los argentinos siguen deseando viajar, aunque están optando por modalidades diferentes, como alojamientos alternativos y turismo de cercanía. Este cambio en las preferencias del viajero, junto con la conectividad aérea y el uso de autos particulares, define el nuevo perfil del turismo en el país. La importancia del diálogo entre los actores del sector fue subrayada como clave para el éxito de las políticas turísticas a mediano plazo.