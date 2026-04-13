Lunes, 13 de Abril 2026
Amancay busca avanzar en cuartos de final de la Liga Argentina en un emocionante desafío
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Amancay busca avanzar en cuartos de final de la Liga Argentina en un emocionante desafío

Amancay se enfrenta a su rival en cuartos de final de la Liga Argentina a las 21:30 hs, buscando mantener su invicto como local y avanzar decisivamente en el torneo. La pasión de la afición crece ante la posibilidad de un 2-0 en su próximo partido.

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Amancay se prepara para enfrentar a su rival en los cuartos de final de la Liga Argentina, con el partido programado para las 21:30 hs. El equipo, que culminó primero en la fase de grupos, busca mantener su invicto como local en La Jaula de Calle Santa Fé.

Con un desempeño destacado en la fase de grupos, el conjunto está decidido a avanzar en el torneo y reafirmar su posición entre los más fuertes. La afición se muestra entusiasmada y las expectativas son altas, ya que una victoria les permitiría asegurar la localía en el segundo juego, programado para el viernes.

La participación de Amancay en la liga no solo representa una oportunidad deportiva, sino que también genera un fuerte sentido de pertenencia y orgullo entre los hinchas. Los jugadores y el cuerpo técnico están comprometidos a dar lo mejor en cada partido, conscientes de la responsabilidad que implica representar a su localidad.

Etiquetas: la rioja amancay liga argentina fútbol localía deporte
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