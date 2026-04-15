Amancay se prepara para un desafío crucial en los playoffs de la Liga Argentina

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El equipo riojano Amancay se prepara para su primer partido de playoffs, que se llevará a cabo en su hogar, la "Jaula", ubicada en calle Santa Fe. Este encuentro es crucial para el equipo, que espera contar con el apoyo de su afición para lograr una victoria que le permita tomar ventaja en la serie. Amancay, que finalizó como el mejor de la Conferencia Norte, llega en un excelente estado físico y anímico, tras la recuperación de jugadores clave.

Bajo la dirección de Gabriel Albornoz, el plantel se ha preparado intensamente, ajustando tácticas para enfrentar a Villa San Martín, que viene de eliminar a Jujuy Básquet. Este duelo promete ser equilibrado, ya que ambos equipos se conocen bien tras sus enfrentamientos en la primera fase. Los deux primeros juegos de esta serie de octavos de final se jugarán en La Rioja.

Además del duelo entre Amancay y Villa San Martín, este miércoles se disputarán otros dos partidos que darán inicio a las series de octavos de final de la Liga Argentina 2025/2026. En Córdoba, Barrio Parque se enfrentará a Comunicaciones de Corrientes, mientras que Sportivo Suardi será local ante Santa Paula de Gálvez. Se espera una gran concurrencia de público que apoyará a ambos equipos en sus aspiraciones por avanzar en la competición.