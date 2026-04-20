Andino Sport Club presenta su nueva indumentaria para la temporada venidera en La Rioja

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El Andino Sport Club ha presentado su nueva camiseta oficial, diseñada por la marca Velmart. Este lanzamiento busca fortalecer la identidad “Rojinegra” de la institución y estrechar la relación con sus aficionados en una temporada llena de expectativas.

El evento de presentación contó con la participación del presidente del club, Rolando "Dyango" Quinteros, miembros de la comisión directiva y el plantel profesional, dirigido por Gabriel Brizuela. La camiseta, que estará disponible en el local Tierra India Jeans en la zona Este, se ofrece en talles que van desde S hasta XXXL y se puede adquirir tanto en efectivo como por transferencia.

Este lanzamiento se da en un momento clave, ya que el equipo está en cuartos de final del Torneo Provincial, con la intención de pelear por el título. Los seguidores del club tienen altas expectativas y ven en esta nueva camiseta una manera de apoyar a sus jugadores en esta etapa decisiva.

Tierra India Jeans, donde se puede comprar la camiseta, atiende de lunes a sábado, en horario de 9 a 13 y de 18 a 22, facilitando así que los simpatizantes puedan adquirir la prenda de edición limitada, lo que añade un atractivo especial.