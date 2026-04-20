Lunes, 20 de Abril 2026
Andino Sport Club presenta su nueva indumentaria para la temporada venidera en La Rioja
Deportes

Andino Sport Club presenta su nueva indumentaria para la temporada venidera en La Rioja

El Andino Sport Club lanzó su nueva camiseta oficial en un evento con su presidente y el equipo. Disponible en edición limitada en Tierra India Jeans, la prenda busca fortalecer el vínculo con los hinchas en la lucha por el título del Torneo Provincial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 58 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Andino Sport Club ha presentado su nueva camiseta oficial, diseñada por la marca Velmart. Este lanzamiento busca fortalecer la identidad “Rojinegra” de la institución y estrechar la relación con sus aficionados en una temporada llena de expectativas.

El evento de presentación contó con la participación del presidente del club, Rolando "Dyango" Quinteros, miembros de la comisión directiva y el plantel profesional, dirigido por Gabriel Brizuela. La camiseta, que estará disponible en el local Tierra India Jeans en la zona Este, se ofrece en talles que van desde S hasta XXXL y se puede adquirir tanto en efectivo como por transferencia.

Este lanzamiento se da en un momento clave, ya que el equipo está en cuartos de final del Torneo Provincial, con la intención de pelear por el título. Los seguidores del club tienen altas expectativas y ven en esta nueva camiseta una manera de apoyar a sus jugadores en esta etapa decisiva.

Tierra India Jeans, donde se puede comprar la camiseta, atiende de lunes a sábado, en horario de 9 a 13 y de 18 a 22, facilitando así que los simpatizantes puedan adquirir la prenda de edición limitada, lo que añade un atractivo especial.

Etiquetas: el andino sport club camiseta oficial deportes torneo provincial rolando quinteros comunidad deportiva
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3175 articles →

Artículos relacionados

Racing se lleva el bicampeonato en Nonogasta tras una final vibrante

Chelcos busca recuperarse tras una abultada derrota en el Torneo Apertura

Los Pumas 7's brillan en Hong Kong y regresan con medalla de plata tras gran actuación
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar