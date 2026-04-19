Domingo, 19 de Abril 2026
Avances de Barrio Parque y Sportivo Suardi en octavos: un paso firme en la Liga Argentina
Deportes

Avances de Barrio Parque y Sportivo Suardi en octavos: un paso firme en la Liga Argentina

Barrio Parque de Córdoba lidera su serie con una victoria de 85 a 63 ante Comunicaciones, mientras que Sportivo Suardi empata su llave tras un triunfo de 79 a 64. La próxima fase se juega en Villa Mercedes, generando gran expectativa entre los aficionados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 38 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La tensión aumenta en la Liga Argentina, donde se han definido resultados clave en los octavos de final. Barrio Parque de Córdoba se posiciona con una victoria contundente ante Comunicaciones, logrando un marcador de 85 a 63, lo que le permite llevar la serie 2-0. El próximo encuentro se llevará a cabo en Villa Mercedes, Corrientes, este lunes, donde buscarán asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Por otro lado, Sportivo Suardi logró igualar su serie frente a Santa Paula de Gálvez tras un triunfo en casa con un resultado de 79 a 64. Este triunfo es esencial para revertir la situación, ya que el equipo de Gálvez había ganado el primer partido como visitante. La serie se juega al mejor de cinco partidos, aumentando la competitividad entre los equipos.

La serie entre San Isidro y Salta Basket también genera expectativa. En el primer encuentro, San Isidro se impuso con un score de 86 a 66 en su localía de San Francisco, Córdoba. Este resultado deja a San Isidro en una posición favorable para avanzar en el torneo.

A medida que la competencia avanza, el interés de la comunidad crece, convirtiendo cada partido en un evento significativo para los aficionados, quienes esperan con ansias los próximos compromisos y continúan apoyando a sus equipos.

Etiquetas: argentina liga argentina deportes competencia barrio parque sportivo suardi
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3158 articles →

Artículos relacionados

Gimnasia avanza en el Torneo Apertura tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto 1-0

La Federación Riojana de Fútbol enfrenta reclamos por puntos de Atlético El Portezuelo

Los Pumas 7s se clasifican a semifinales tras un emocionante triunfo sobre Fiji
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar