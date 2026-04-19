Avances de Barrio Parque y Sportivo Suardi en octavos: un paso firme en la Liga Argentina

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La tensión aumenta en la Liga Argentina, donde se han definido resultados clave en los octavos de final. Barrio Parque de Córdoba se posiciona con una victoria contundente ante Comunicaciones, logrando un marcador de 85 a 63, lo que le permite llevar la serie 2-0. El próximo encuentro se llevará a cabo en Villa Mercedes, Corrientes, este lunes, donde buscarán asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Por otro lado, Sportivo Suardi logró igualar su serie frente a Santa Paula de Gálvez tras un triunfo en casa con un resultado de 79 a 64. Este triunfo es esencial para revertir la situación, ya que el equipo de Gálvez había ganado el primer partido como visitante. La serie se juega al mejor de cinco partidos, aumentando la competitividad entre los equipos.

La serie entre San Isidro y Salta Basket también genera expectativa. En el primer encuentro, San Isidro se impuso con un score de 86 a 66 en su localía de San Francisco, Córdoba. Este resultado deja a San Isidro en una posición favorable para avanzar en el torneo.

A medida que la competencia avanza, el interés de la comunidad crece, convirtiendo cada partido en un evento significativo para los aficionados, quienes esperan con ansias los próximos compromisos y continúan apoyando a sus equipos.