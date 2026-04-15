Miércoles, 15 de Abril 2026
Boca Juniors se mantiene invicto en la Copa Libertadores tras vencer a Barcelona de Ecuador
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Boca Juniors se mantiene invicto en la Copa Libertadores tras vencer a Barcelona de Ecuador

Boca Juniors triunfó 3-0 ante Barcelona de Ecuador en La Bombonera, liderando el grupo D de la Copa Libertadores con puntaje perfecto. Su próximo desafío será contra Cruzeiro el 28 de abril.

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El equipo de Boca Juniors logró una victoria contundente de 3-0 sobre Barcelona de Ecuador en un partido correspondiente a la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026, disputado en La Bombonera. Este triunfo mantiene a Boca en la primera posición de su grupo, con puntaje perfecto tras dos encuentros.

La primera parte del juego mostró un leve dominio del conjunto visitante, aunque Boca tomó el control tras la lesión del arquero Agustín Marchesin a los 12 minutos, quien fue reemplazado por Leandro Brey. El primer gol llegó a los 38 minutos, cuando Lautaro Di Lollo cabeceó un centro de Lautaro Blanco para abrir el marcador.

En el segundo tiempo, Boca continuó con un rendimiento sólido. Santiago Ascacibar aumentó la ventaja a los 36 minutos con otro cabezazo. Finalmente, en el tercer minuto de descuento, Ander Herrera selló el resultado con un remate que estableció el definitivo 3-0.

Con este resultado, Boca se prepara para enfrentar a Cruzeiro de Brasil el martes 28 de abril a las 21:30, mientras que Barcelona buscará mejorar su situación en su próximo partido contra Universidad Católica de Chile.

Etiquetas: boca juniors copa libertadores fútbol deportes barcelona de ecuador triunfo
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