Contreras se prepara para su combate en Kirguistán el 24 de mayo

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El combate de Agustín "Chiquitín" Contreras, programado inicialmente para el 19 de abril, se llevará a cabo el 24 de mayo en Kirguistán. La reprogramación se debió a complicaciones relacionadas con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que afectaron la seguridad del traslado del boxeador.

Contreras se enfrentará al uzbeko nacionalizado estadounidense, Hasanboy Dusmatov, en el Complejo Deportivo Gazprom de Bishkek. La pelea es un importante enfrentamiento en la categoría Mosca, donde el ganador tendrá la oportunidad de pelear por el título mundial de la AMB.

Con un récord de 11 victorias y 1 derrota, Contreras es actualmente el séptimo en el ranking de la AMB. Dusmatov, invicto con 7 victorias, también es el número uno en su país y figura en la sexta posición del ranking de la AMB. Ambos boxeadores llegan con triunfos recientes y se espera que el combate sea un evento destacado en el calendario del boxeo argentino.

La velada, organizada por Promociones Kameda, genera altas expectativas tanto a nivel nacional como internacional, resaltando el potencial de Contreras como una de las grandes promesas del boxeo argentino en la categoría Mosca.