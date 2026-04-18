Defensores de la Plata busca afianzarse en el Torneo Provincial en Alto Valle

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El partido entre Alto Valle y Defensores de la Plata se llevará a cabo en Olta, siendo crucial para ambos equipos en su aspiración de clasificar a los cuartos de final del Torneo Provincial. Este encuentro no solo se trata de sumar tres puntos, sino de demostrar su capacidad en el campo durante los noventa minutos.

Alto Valle ocupa el segundo lugar en la tabla, mientras que Defensores se encuentra en la tercera posición. La importancia de este duelo resalta la competitividad del torneo. Además, otro partido relevante se estaba jugando entre Deportivo Malanzán e Independiente de Guandacol, que también compiten por las plazas disponibles para la próxima fase del torneo.

Por otra parte, Joaquín Víctor Gónzalez de Olta tendrá fecha libre y será el próximo rival de Defensores en la última jornada. La expectativa es alta entre los hinchas, quienes se prevé llenen las gradas para apoyar a sus equipos en este decisivo momento del campeonato.