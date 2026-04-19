El "Canario" se prepara para volver a brillar en Chaco este domingo

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El equipo de básquetbol "Canario" se enfrenta a un desafío crucial este domingo en Chaco, donde buscará una victoria que le permita avanzar en la competencia. Este partido es decisivo, ya que el ganador del tercer encuentro podría obtener una ventaja importante hacia los cuartos de final.

Dirigidos por Gabriel Albornoz, los jugadores de La Rioja llegan tras una derrota en el segundo partido, donde no pudieron mantener la ventaja obtenida en el primer encuentro, que ganaron 68 a 63 en tiempo suplementario. La delegación arribará a Chaco al mediodía para realizar un análisis del juego y prepararse adecuadamente.

Con el cuarto partido programado para el próximo miércoles, el equipo es consciente de la importancia de recuperar la solidez que demostraron en su primera victoria. La presión está presente, y la clave para avanzar será la ejecución de su estrategia y la concentración en los momentos críticos del juego.

Este encuentro representa una oportunidad para que el "Canario" demuestre su verdadero potencial y recupere la confianza. La afición espera con entusiasmo el desenlace de este crucial partido, que podría marcar un giro en la serie.