El Rally Sudamericano comienza en Córdoba: más de 500 kilómetros de emoción para los fanáticos

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El FIA Rally Sudamericano comenzó este viernes en Mina Clavero, Córdoba, y se extenderá hasta el domingo, atrayendo a miles de turistas y generando una alta ocupación hotelera en la región. Esta competencia, que se realiza en conjunto con el Rally Argentino, presenta un recorrido total de 534,44 kilómetros, de los cuales 175,54 kilómetros son tramos cronometrados en 13 pruebas especiales.

El gobernador Martín Llaryora destacó la relevancia del evento para impulsar la economía local, enfatizando su capacidad para generar empleo y atraer turismo. La actividad comenzó con un shakedown en el Burródromo de Mina Clavero, seguido de la tradicional rampa simbólica de largada frente al Casino a las 20 horas.

El sábado se llevará a cabo la etapa más exigente, con siete tramos que suman más de 93 kilómetros cronometrados, incluyendo sectores emblemáticos como Tala Cañada–Río Jaime. La competencia finalizará el domingo con seis pruebas especiales, destacándose el Power Stage en Mina Clavero, que definirá la clasificación final.