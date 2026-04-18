Sábado, 18 de Abril 2026
El Rally Sudamericano comienza en Córdoba: más de 500 kilómetros de emoción para los fanáticos
Deportes

El Rally Sudamericano comienza en Córdoba: más de 500 kilómetros de emoción para los fanáticos

Córdoba se convierte en el centro del automovilismo regional con el inicio del FIA Rally Sudamericano, que contará con 534,44 km de recorrido y atraerá miles de turistas. Este evento, que une deporte y turismo, promete un alto impacto económico en la región.

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El FIA Rally Sudamericano comenzó este viernes en Mina Clavero, Córdoba, y se extenderá hasta el domingo, atrayendo a miles de turistas y generando una alta ocupación hotelera en la región. Esta competencia, que se realiza en conjunto con el Rally Argentino, presenta un recorrido total de 534,44 kilómetros, de los cuales 175,54 kilómetros son tramos cronometrados en 13 pruebas especiales.

El gobernador Martín Llaryora destacó la relevancia del evento para impulsar la economía local, enfatizando su capacidad para generar empleo y atraer turismo. La actividad comenzó con un shakedown en el Burródromo de Mina Clavero, seguido de la tradicional rampa simbólica de largada frente al Casino a las 20 horas.

El sábado se llevará a cabo la etapa más exigente, con siete tramos que suman más de 93 kilómetros cronometrados, incluyendo sectores emblemáticos como Tala Cañada–Río Jaime. La competencia finalizará el domingo con seis pruebas especiales, destacándose el Power Stage en Mina Clavero, que definirá la clasificación final.

Etiquetas: córdoba mina clavero rally sudamericano turismo economía automovilismo
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