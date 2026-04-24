Viernes, 24 de Abril 2026
Equipos de seguridad de La Rioja se preparan para enfrentar los cuartos de final en las Olimpiadas Policiales
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Equipos de seguridad de La Rioja se preparan para enfrentar los cuartos de final en las Olimpiadas Policiales

Las Olimpiadas Policiales avanzan con los octavos de final de fútbol 11, destacando goleadas como la de Investigaciones 6-1 a Banda de Música. La competencia fomenta la camaradería en la fuerza policial.

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Las Olimpiadas Policiales se acercan a su etapa final, destacándose el fútbol 11 como una de las disciplinas más emocionantes. Este martes, se realizaron los octavos de final en el predio deportivo de la Policía, organizados por la Escuela de Educación Física y Defensa Policial, con el fin de promover la unión entre los miembros de la fuerza.

En los encuentros, el equipo de Investigaciones se destacó al vencer a Banda de Música por 6 a 1, consolidándose como uno de los favoritos. En otro duelo, Jefatura logró un triunfo ajustado contra Bomberos/Infantería, mientras que Alcaidía avanzó a cuartos de final tras vencer 1 a 0 a Comisaría 8°.

Además, Seguridad Vial empató 1 a 1 con Comisaría Quinta, pero se llevó la victoria en penales 4 a 2. Cape también se clasificó al ganar 2 a 1 a Comisaría Séptima, mientras que Comisaría Tercera derrotó 2 a 0 a Depósito Fiscal. Por último, Logística se impuso 2 a 0 a Comisaría Segunda, dominando el partido.

Etiquetas: la rioja olimpiadas policiales fútbol 11 deportes policía provincial
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