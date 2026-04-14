Gabriel Chade, árbitro asistente de La Rioja, listo para el desafío del Mundial 2026

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El árbitro asistente Gabriel Chade, originario de Chilecito, se mostró emocionado por su confirmación para participar en el Mundial 2026, siendo esta su segunda cita mundialista consecutiva. Chade expresó su gratitud por esta oportunidad, destacando que asistir a dos mundiales seguidos es un privilegio y un hito en su carrera profesional.

Durante una entrevista con MEDIOS RIOJA, el juez resaltó la importancia de su trayectoria, afirmando que su profesión le ha permitido vivir experiencias únicas que, de otro modo, no habría alcanzado. “Haber hecho camino, siendo del interior del interior, es increíble”, reflexionó sobre su recorrido desde el oeste provincial hacia los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Chade también envió un mensaje de aliento a quienes inician en el arbitraje, enfatizando el esfuerzo por federalizar las oportunidades en esta carrera. “El arbitraje es lindo desde el comienzo, y es apasionante”, concluyó, subrayando la importancia de abrir puertas para quienes provienen de lugares alejados.