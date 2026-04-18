Gimnasia avanza en el Torneo Apertura tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto 1-0

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Gimnasia logró un triunfo importante al vencer a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0 en el Torneo Apertura, asegurando su clasificación en la Zona B. El único gol del encuentro fue convertido por Marcelo Torres desde el punto penal, tras una falta sobre Silva Torrejón.

El partido se disputó en el estadio de Gimnasia, donde el equipo local, aunque no mostró un rendimiento destacado, supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Estudiantes, que atravesó una crisis y decidió apartar a varios jugadores, intentó buscar el empate pero evidenció problemas de puntería, logrando solo 4 goles en 14 partidos.

A pesar de la ventaja, Gimnasia tuvo varias chances para incrementar el marcador, pero el cansancio limitó la efectividad de sus delanteros. Con esta victoria, el equipo dirigido por Ariel Pereyra se posiciona en la séptima ubicación de la tabla, a la espera de otros resultados para confirmar su acceso a los playoffs.