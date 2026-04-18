La Federación Riojana de Fútbol enfrenta reclamos por puntos de Atlético El Portezuelo

El Club Atlético El Portezuelo ha presentado una protesta formal ante la Federación Riojana de Fútbol por un partido disputado contra Los Andes de Los Sarmientos, que finalizó en empate 1-1. La controversia se centra en que el arquero del equipo rival, Ezequiel Álamo, no presentó el DNI físico ni el correspondiente a la app Mi Argentina, mostrando solo una captura de pantalla del documento.
El monto de la protesta se establece en $750.000, correspondiente a 150 entradas, inferior a los $2.500.000 que estipula el reglamento por 500 entradas. Esto se basa en el asesoramiento del Consejo Federal del Fútbol Argentino y el Tribunal de Disciplina.
La Federación deberá decidir sobre la validez de la protesta. Si se acepta, El Portezuelo podría sumar los tres puntos, lo que le permitiría avanzar a la siguiente ronda, desplazando a Estudiantes de la Capital. En caso de empate en puntos, la fórmula de desempate favorecería a El Portezuelo, que ya había ganado en la fecha 5 con un 1-0.
Este conflicto pone de relieve las tensiones que pueden surgir en el ámbito deportivo debido a la interpretación de las normativas. La decisión de la Federación no solo impactará en el partido en cuestión, sino que también podría establecer un precedente para futuras protestas.