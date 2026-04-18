La Federación Riojana de Fútbol enfrenta reclamos por puntos de Atlético El Portezuelo

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El Club Atlético El Portezuelo ha presentado una protesta formal ante la Federación Riojana de Fútbol por un partido disputado contra Los Andes de Los Sarmientos, que finalizó en empate 1-1. La controversia se centra en que el arquero del equipo rival, Ezequiel Álamo, no presentó el DNI físico ni el correspondiente a la app Mi Argentina, mostrando solo una captura de pantalla del documento.

El monto de la protesta se establece en $750.000, correspondiente a 150 entradas, inferior a los $2.500.000 que estipula el reglamento por 500 entradas. Esto se basa en el asesoramiento del Consejo Federal del Fútbol Argentino y el Tribunal de Disciplina.

La Federación deberá decidir sobre la validez de la protesta. Si se acepta, El Portezuelo podría sumar los tres puntos, lo que le permitiría avanzar a la siguiente ronda, desplazando a Estudiantes de la Capital. En caso de empate en puntos, la fórmula de desempate favorecería a El Portezuelo, que ya había ganado en la fecha 5 con un 1-0.

Este conflicto pone de relieve las tensiones que pueden surgir en el ámbito deportivo debido a la interpretación de las normativas. La decisión de la Federación no solo impactará en el partido en cuestión, sino que también podría establecer un precedente para futuras protestas.