Los Pumas 7s se clasifican a semifinales tras un emocionante triunfo sobre Fiji

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Los Pumas 7s lograron una victoria crucial al vencer a Fiji por 24-17 en Hong Kong, asegurando su lugar en semifinales, donde se enfrentarán a España. El equipo argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, mostró una sólida defensa en los minutos finales del partido, especialmente tras la expulsión de Akuila Dranivotua de Fiji.

El primer tiempo fue favorable para Los Pumas, quienes se fueron al descanso con una ventaja de 17-7, gracias a dos tries de Santiago Álvarez y uno de Marcos Moneta, quien también aportó con una conversión. Fiji, por su parte, anotó un try a través de Apete Narogo.

En la segunda mitad, Fiji logró igualar el marcador con tries de Joseva Talacolo y Viwa Naduvalo, aunque no pudieron convertir. Finalmente, Los Pumas rompieron la igualdad con un try de Moneta a un minuto del final, sellando su victoria con una conversión que les aseguró el triunfo.

El próximo partido de Los Pumas en el Seven de Hong Kong será a las 3:23 de la madrugada contra España, que llegó a esta instancia tras vencer a Australia por 19-5. En cuanto al equipo femenino, “Las Yaguaretes” cayeron por 19-17 ante Brasil y ahora se preparan para enfrentar a Sudáfrica en busca del undécimo puesto.