Sábado, 18 de Abril 2026
Los Pumas 7s se clasifican a semifinales tras un emocionante triunfo sobre Fiji
Deportes

Los Pumas 7s se clasifican a semifinales tras un emocionante triunfo sobre Fiji

Los Pumas 7s avanzan a semifinales tras vencer a Fiji 24-17 en Hong Kong. Con una sólida defensa y un try decisivo de Moneta, se enfrentarán a España.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los Pumas 7s lograron una victoria crucial al vencer a Fiji por 24-17 en Hong Kong, asegurando su lugar en semifinales, donde se enfrentarán a España. El equipo argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, mostró una sólida defensa en los minutos finales del partido, especialmente tras la expulsión de Akuila Dranivotua de Fiji.

El primer tiempo fue favorable para Los Pumas, quienes se fueron al descanso con una ventaja de 17-7, gracias a dos tries de Santiago Álvarez y uno de Marcos Moneta, quien también aportó con una conversión. Fiji, por su parte, anotó un try a través de Apete Narogo.

En la segunda mitad, Fiji logró igualar el marcador con tries de Joseva Talacolo y Viwa Naduvalo, aunque no pudieron convertir. Finalmente, Los Pumas rompieron la igualdad con un try de Moneta a un minuto del final, sellando su victoria con una conversión que les aseguró el triunfo.

El próximo partido de Los Pumas en el Seven de Hong Kong será a las 3:23 de la madrugada contra España, que llegó a esta instancia tras vencer a Australia por 19-5. En cuanto al equipo femenino, “Las Yaguaretes” cayeron por 19-17 ante Brasil y ahora se preparan para enfrentar a Sudáfrica en busca del undécimo puesto.

Etiquetas: argentina rugby los pumas fiji semifinales hong kong
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3149 articles →

Artículos relacionados

El Rally Sudamericano comienza en Córdoba: más de 500 kilómetros de emoción para los fanáticos

Nonogasta se prepara para la gran final del Torneo por los Barrios este sábado

Defensores de la Plata busca afianzarse en el Torneo Provincial en Alto Valle
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar