Racing se lleva el bicampeonato en Nonogasta tras una final vibrante

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Racing Club de Las Casillas se consagró como bicampeón del Torneo de los Barrios tras una final emocionante en Nonogasta, disputada el sábado por la noche en el estadio "Pepe Argañaraz". El partido, que mantuvo a los espectadores en vilo, culminó con un resultado de 2-1 a favor de Racing, que logró revertir un marcador adverso en los últimos minutos.

Amigos del Deporte había tomado la delantera en el primer tiempo gracias a un penal convertido por Santiago Bazán. Sin embargo, en la segunda mitad, Racing mostró una notable mejora, empatando con un gol de Cristian “Chicho” Rementeria y luego sellando la victoria con un tanto de Ale Bazán, lo que provocó la expulsión de un jugador rival por doble amarilla. Con este triunfo, el global de la serie final fue de 4-2.

La ceremonia de premiación estuvo presidida por el Intendente Rodrigo Brizuela y Doria y contó con la presencia de autoridades de la Liga Chileciteña. Racing recibió la copa de campeón, mientras que se otorgaron otros premios, como el de goleador del torneo a Gustavo Pozo, y el reconocimiento al mejor jugador de la final para Emanuel Narváez.