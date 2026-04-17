Rally de Mina Clavero: un equipo de La Rioja busca hacer historia este fin de semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este fin de semana, el rally de Mina Clavero acogerá a un total de 72 tripulaciones, marcando la segunda fecha tanto del Rally Argentino como del FIA Rally Sudamericano. Se espera un ambiente competitivo en todas las categorías, destacando la clase RC2 con 25 binomios, donde Federico Villagra y Diego Curletto llegan como líderes del campeonato.

Entre los competidores se encuentran reconocidos equipos como Miguel Baldoni / Gustavo Franchello, así como los regresos de Gastón Pasten / Matías Ramos y Rodrigo Zeballos / Sebastián González. Además, esta será la primera presentación en la clase para varios binomios, incluyendo a Valentín Folledo / Pedro De La Vega y Genaro González / Zacarías García.

En la clase RC2N, se destacan equipos que compiten exclusivamente por el FIA Rally Sudamericano, como Ulysses Bertholdo / Mario Dalmut. La clase RC-MR contará con 9 binomios, liderados por Nicolás González / Gerónimo Bordignon. Por otro lado, en la RC4, se reunirán 9 binomios, con el regreso de Julián Larrosa / Gustavo Beccaría.

Finalmente, en la clase RC5, 17 binomios estarán en carrera, incluyendo a Fernando Muller / Gonzalo Martín. Este evento promete ser un espectáculo emocionante para los aficionados al rally.