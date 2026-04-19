Domingo, 19 de Abril 2026
Valentín Folledo celebra su debut en el Citroën C3 Rally2 en La Rioja
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Valentín Folledo celebra su debut en el Citroën C3 Rally2 en La Rioja

Valentín Folledo competirá en la divisional RC2 del rally, marcando un hito en su carrera y elevando la visibilidad del automovilismo en La Rioja. Su participación promete inspirar a futuros pilotos locales.

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El piloto Valentín Folledo se prepara para competir en la divisional RC2 del próximo rally, una oportunidad que considera un "sueño" cumplido en su carrera. Este acontecimiento es significativo no solo a nivel personal, sino que también destaca el crecimiento del automovilismo en La Rioja, donde el deporte motor empieza a ganar visibilidad y atraer a más aficionados y sponsors.

Folledo ha estado entrenando arduamente para esta competencia, familiarizándose con el Citroën C3 Rally2, el auto que utilizará. Cada kilómetro recorrido al volante ha sido crucial para su preparación, permitiéndole adaptarse a las exigencias del rally. "Cada kilómetro es una nueva enseñanza", comentó el piloto, quien además ha recibido un importante apoyo emocional de familiares y amigos a lo largo de su trayectoria.

A medida que se acerca la fecha del rally, la expectativa entre sus seguidores crece. La participación de Folledo no solo representa un desafío personal, sino que también puede inspirar a nuevas generaciones de pilotos en La Rioja. Su historia simboliza la perseverancia y pasión por el automovilismo, y muchos esperan que su desempeño en el evento resalte el talento local en un ámbito más amplio.

Etiquetas: la rioja valentin folledo rally automovilismo deportes crecimiento deportivo
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