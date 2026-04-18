Avances en las negociaciones de deuda: Caputo y Georgieva se reúnen en el FMI

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tuvo lugar en Washington durante las reuniones de primavera del organismo. Este encuentro se produjo tras la aprobación de la segunda revisión del programa vigente, que permitiría un nuevo desembolso de aproximadamente USD 1.000 millones, fundamental para fortalecer las reservas de Argentina.

Durante el encuentro, se discutieron los avances del programa y los próximos pasos en el esquema de pagos de deuda, además de abordar la problemática de la acumulación de reservas. Caputo también presentó a inversores y funcionarios internacionales las alternativas que el Gobierno está considerando para enfrentar vencimientos en dólares, incluyendo nuevas herramientas de financiamiento.

El acuerdo con el FMI, parte de un programa firmado en 2025 por USD 20.000 millones, establece objetivos fiscales y monetarios, así como revisiones periódicas para habilitar nuevos desembolsos. Esta reunión se considera crucial para consolidar el apoyo internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros del país.