Sábado, 18 de Abril 2026
Avances en las negociaciones de deuda: Caputo y Georgieva se reúnen en el FMI
Economía

Avances en las negociaciones de deuda: Caputo y Georgieva se reúnen en el FMI

La reunión entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva podría facilitar un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, crucial para fortalecer las reservas de Argentina. A medida que se evalúan estrategias para afrontar vencimientos en dólares, la estabilidad económica se convierte en una prioridad.

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La reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tuvo lugar en Washington durante las reuniones de primavera del organismo. Este encuentro se produjo tras la aprobación de la segunda revisión del programa vigente, que permitiría un nuevo desembolso de aproximadamente USD 1.000 millones, fundamental para fortalecer las reservas de Argentina.

Durante el encuentro, se discutieron los avances del programa y los próximos pasos en el esquema de pagos de deuda, además de abordar la problemática de la acumulación de reservas. Caputo también presentó a inversores y funcionarios internacionales las alternativas que el Gobierno está considerando para enfrentar vencimientos en dólares, incluyendo nuevas herramientas de financiamiento.

El acuerdo con el FMI, parte de un programa firmado en 2025 por USD 20.000 millones, establece objetivos fiscales y monetarios, así como revisiones periódicas para habilitar nuevos desembolsos. Esta reunión se considera crucial para consolidar el apoyo internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros del país.

Etiquetas: argentina economía fmi reunión gobierno nacional reservas
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