Caída histórica del consumo de carne vacuna en Argentina: un 3,7% menos en marzo

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El consumo de carne vacuna en Argentina ha disminuido un 3,7% en marzo, alcanzando su nivel más bajo en 20 años. Este dato proviene de un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), que atribuye esta caída a la falta de oferta debido a las recientes lluvias y al aumento de precios.

El consumo per cápita se situó en 47,3 kilos anuales, un dato que refleja una notable reducción en comparación al periodo anterior. Además, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) reportó un incremento del 10,6% en los precios de la carne, afectada por complicaciones en la salida de hacienda.

La producción en el primer trimestre del año se estimó en 700.190 toneladas res con hueso, marcando una disminución del 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta situación se agrava por la reducción del stock de ganado debido a condiciones climáticas desfavorables que han llevado a la intervención gubernamental.

En términos de exportaciones, se enviaron 187.400 toneladas de carne al exterior, lo que representa un aumento del 11,4% en comparación con el año anterior. La actual situación del sector de la carne refleja desafíos significativos en la economía nacional.