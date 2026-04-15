Miércoles, 15 de Abril 2026
Crisis del sector productivo: La Unión Industrial Riojana alerta sobre la situación en Tucumán
Economía

Crisis del sector productivo: La Unión Industrial Riojana alerta sobre la situación en Tucumán

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, y representantes industriales del Norte Grande se reunieron en Tucumán para abordar la crítica situación del sector productivo. La urgencia de políticas públicas conjuntas es clave para el desarrollo regional y la generación de empleo.

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Durante la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande en Tucumán, se abordó la crítica situación del sector productivo en la región. La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, enfatizó la necesidad de políticas públicas que respalden a la industria y fomenten el desarrollo regional, destacando el compromiso de las provincias para fortalecer este sector.

El presidente de la Unión Industrial de La Rioja, Juan Carlos Serrano, presentó un documento del bloque industrial del norte que detalla la difícil realidad que enfrentan las industrias, afirmando que el cierre de fábricas impacta negativamente en el empleo y la recaudación. Serrano hizo hincapié en la urgencia de establecer una agenda común que una a todos los actores involucrados y visibilice la importancia del Norte Grande.

La jornada contó con la participación de autoridades como el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Neder, y el anfitrión, Miguel Acevedo. Este encuentro resaltó la necesidad de implementar medidas que sostengan la actividad productiva, vital para el crecimiento económico y social de la región.

Etiquetas: la rioja unión industrial sector productivo política pública parlamento del norte grande desarrollo regional
TL;DR

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