Crisis del sector productivo: La Unión Industrial Riojana alerta sobre la situación en Tucumán

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Durante la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande en Tucumán, se abordó la crítica situación del sector productivo en la región. La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, enfatizó la necesidad de políticas públicas que respalden a la industria y fomenten el desarrollo regional, destacando el compromiso de las provincias para fortalecer este sector.

El presidente de la Unión Industrial de La Rioja, Juan Carlos Serrano, presentó un documento del bloque industrial del norte que detalla la difícil realidad que enfrentan las industrias, afirmando que el cierre de fábricas impacta negativamente en el empleo y la recaudación. Serrano hizo hincapié en la urgencia de establecer una agenda común que una a todos los actores involucrados y visibilice la importancia del Norte Grande.

La jornada contó con la participación de autoridades como el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Neder, y el anfitrión, Miguel Acevedo. Este encuentro resaltó la necesidad de implementar medidas que sostengan la actividad productiva, vital para el crecimiento económico y social de la región.