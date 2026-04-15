Industriales del Norte Grande exigen soluciones urgentes ante la crisis en Tucumán

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La Unión Industrial de La Rioja (UNIR) presentó un informe en la 57° Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, donde se abordó la crisis que atraviesa el sector industrial en Argentina. En este encuentro, que se llevó a cabo en la Legislatura de Tucumán, participaron vicegobernadores y representantes de nueve provincias, quienes discutieron sobre la defensa del federalismo y el desarrollo productivo.

Durante la sesión, el presidente de UNIR, Juan Carlos Serrano, hizo hincapié en la gravedad de la situación industrial, señalando que el cierre de fábricas impacta negativamente en el empleo y el desarrollo provincial. Además, resaltó la necesidad de una agenda común para visibilizar la importancia del Norte Grande y coordinar esfuerzos en políticas de desarrollo.

Se debatieron más de 130 proyectos, que incluyeron iniciativas para la alfabetización digital y programas de salud mental en educación. También se propuso el desarrollo de energías renovables y la creación de comités interprovinciales para la gestión de cuencas hídricas, además de obras de infraestructura necesarias para fomentar el crecimiento económico y social de la región.