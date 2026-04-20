Inversiones chinas en minería y energía: La Rioja como nuevo destino estratégico

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Una delegación técnica de Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd. se encuentra en La Rioja para evaluar oportunidades de inversión en los sectores de minería y energía. Esta visita sigue los acuerdos alcanzados durante una misión oficial a China en 2025 y marca un avance en la implementación de esos compromisos.

El equipo colabora con Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) y otros ministerios provinciales. La agenda incluye la identificación de áreas con potencial geológico y energético, tanto en la capital como en departamentos del sur y oeste de la provincia. El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, resaltó que la presencia de la delegación refleja el interés de la empresa china en avanzar hacia posibles inversiones.

La empresa se interesa especialmente en minerales estratégicos para la transición energética, como el litio y las tierras raras, así como en proyectos de energías renovables. También se están considerando oportunidades para el desarrollo de infraestructura productiva y generación de empleo en zonas con menor actividad económica.

Los representantes de la firma china y funcionarios provinciales están llevando a cabo recorridas para identificar zonas aptas para futuros proyectos. Desde el Gobierno provincial, se espera que esta iniciativa impulse la transferencia tecnológica y el desarrollo industrial, consolidando a La Rioja como un destino atractivo para inversiones en recursos naturales y energías limpias.